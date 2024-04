Viel Sonne und bis 27 Grad Celsius

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es rund um den Feiertag am 1. Mai voraussichtlich viele Menschen nach draußen locken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen am Dienstag auf 21 bis 27 Grad. Dazu scheint vielerorts die Sonne und es bleibt trocken. In der Nacht kühlt es auf 7 bis 14 Grad ab.

Mainz (dpa/lrs). Am morgigen Feiertag liegen die Höchstwerte am Tag bei 22 bis 28 Grad, in der Nacht bei 10 bis 15 Grad. Nur vereinzelt ist mit Schauern und Gewittern im Tagesverlauf zu rechnen. Am Donnerstag wechseln sich Sonne, Wolken und Regen bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad ab. Am Freitag bleibt es bei sinkenden Temperaturen unbeständig.

