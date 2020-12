Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 08:20 Uhr

Offenbach

Viel Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Nächte frisch

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken. In den Nächten wird es aber zunehmend frisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Grund sei kühle Luft aus Skandinavien. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen tagsüber zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es hingegen auf 12 bis 8 Grad, im Bergland auf bis zu 5 Grad ab.