Mainz

Viel Sonne, einige Wolken und kein Regen am Wochenende

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf freundliches Wetter am Wochenende einstellen. Es gebe recht viel Sonne und dazu bleibe es trocken, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte.