Mainz

Viel Sonne am Sonntag und bis zu 30 Grad erwartet

Nach kurzen Gewittern und Frost in der Nacht zu Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende mit Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zunächst ziehen am Freitagvormittag vor allem in der Nordhälfte kurze Gewitter auf, die örtlich stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde, Schauer und Graupel mit sich bringen könnten. Am Nachmittag lockert sich die Wetterlage laut DWD-Angaben wieder etwas auf. Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und 14 Grad. In der Nacht zu Samstag könne es bei bis zu minus zwei Grad verbreitet Bodenfrost geben.