Worms

Video-Festakt zum Gedenken an Luther-Auftritt in Worms

Mit einem Festakt per Video gedenken die Evangelische Kirche und das Bundesland Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Worms an diesem Freitag (16.00 Uhr) der Widerrufsverweigerung von Martin Luther vor 500 Jahren. Der Reformator hatte es am 18. April 1521 auf dem Reichstag in Worms abgelehnt, von seinen Schriften abzurücken – die Reformation nahm ihren Lauf.