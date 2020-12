Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

VGH weist Klage von Bublies-Leifert zurück

Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz hat die Klage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Gabriele Bublies-Leifert gegen die Nichtanerkennung als parlamentarische Gruppe zurückgewiesen. Die ehemalige AfD-Abgeordnete hatte sich in ihrer Organklage gegen einen Landtagsbeschluss gewendet. Dieser hatte ihrem Zusammenschluss mit – dem ebenfalls fraktionslosen ehemaligen AfD-Abgeordneten – Jens Ahnemüller zur „Freien Alternativen Gruppe im Landtag“ (FALG) bestimmte parlamentarische Rechte und finanzielle Leistungen verweigert, wie der Verfassungsgerichtshof am Dienstag in Koblenz mitteilte (Aktenzeichen: VGH O 24/20). Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.