Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 14:10 Uhr

Koblenz

VGH verhandelt Fraktionsausschluss von Helga Lerch

Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz befasst sich am 30. Oktober mit der Klage der Bildungspolitikerin Helga Lerch gegen ihren Rauswurf aus der FDP-Landtagsfraktion. Wie das höchste Gericht des Landes am Freitag in Koblenz mitteilte, gibt es eine mündliche Verhandlung. Seine Entscheidung gibt der VGH vermutlich erst später bekannt. Ob vor oder nach dem am 7. November geplanten FDP-Parteitag mit der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl am 14. März 2021 scheint vorerst noch unklar zu sein.