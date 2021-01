Frankfurt/Main

VfB Lübeck erkämpft in 3. Liga einen Punkt bei Saarbrücken

Lübeck (dpa/lno). Zum Start in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga hat der VfB Lübeck immerhin einen Teilerfolg erzielt. Am 20. Spieltag reichte es für die Schleswig-Holsteiner am Sonntag im Aufsteigerduell beim Tabellensiebten aus Saarbrücken zu einem 0:0. Der seit acht Spielen sieglose VfB bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter. Schon am Mittwoch gibt es die nächste Chance, die Sieglos-Serie zu beenden, dann kommt die SpVgg Unterhaching an die Lohmühle.