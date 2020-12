Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 12:30 Uhr

Trier

Veterinäramt: Nichts vom illegalen Kälber-Transport gewusst

In der Diskussion über illegale Tiertransporte ins Ausland hat das Veterinäramt im Landkreis Trier-Saarburg nach eigenen Angaben nichts vom Transport von Kälbern nach Nordspanien gewusst. „Wir waren zunächst nicht über die tatsächliche Route informiert“, teilte eine Behördensprecherin am Mittwoch mit. Erst von bayerischen Behörden habe das Amt erfahren, dass die Kälber in einer Sammelstelle in Bayern zusammengeführt worden waren und ein Weitertransport nach Spanien vermutet werde. „Daraufhin wurden diese Transporte von der Sammelstelle in Wincheringen ab Mitte Dezember 2019 nicht mehr genehmigt.“ Ein Eilantrag dagegen sei per Gericht abgelehnt worden.