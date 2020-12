Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 10:30 Uhr

Mainz

Verwaltungsgericht: Bordelle bleiben weiterhin geschlossen

Bordelle dürfen während der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz auch weiterhin nicht öffnen. Das Verwaltungsgericht Mainz lehnte den Antrag eines Betreibers eines Salons für erotische Massagen auf Wiedereröffnung ab, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Als Begründung führten die Richter an, dass die Einhaltung von Hygienemaßnahmen in der Praxis „schwer zu überwachen“ sei. Dies gelte auch für die Kontaktdatenerfassung von Kunden, sollten Infektionsketten nachvollzogen werden müssen. Das „Bedürfnis der Kunden solcher Einrichtungen nach Diskretion“ stellt demnach „ein besonderes Überwachungsproblem“ dar (AZ 1 L 445/20.MZ).