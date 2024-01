MINT-Bereich

Saarbrücken

Verwaltung will mit Hilfe von Stipendien Fachkräfte gewinnen

Die saarländische Landesverwaltung will mit Hilfe von Stipendien für Fachkräftenachwuchs in den eigenen Reihen sorgen. Vier Ministerien sowie nachgeordnete Behörden sollen jährlich 22 Stipendien für Studiengänge im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ausschreiben, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. An den ab Februar 2024 beginnenden Förderprogrammen beteiligen sich die Ministerien für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales, Umwelt sowie das Innenministerium.