Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Vertretungslehrer sollen fehlende Lehrkräfte ersetzen

Bei der Vorbereitung des Regelbetriebs an den Schulen im Anschluss an die Sommerferien planen Bildungsministerium und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auch den Einsatz von Vertretungslehrern ein. Diese sollen den Präsenzunterricht von coronabedingt fehlenden Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Die notwendigen Mittel dafür würden bereitgestellt, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch in Mainz mit.