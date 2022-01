Mainz

Vertrag zum Bau von großem US-Krankenhaus unterzeichnet

Der Vertrag zum Bau des größten US-Krankenhauses außerhalb der Vereinigten Staaten in Weilerbach (Westpfalz) ist unterzeichnet. Die Bundesbauverwaltung, die das Vorhaben für die US-Streitkräfte als Bauherrin umsetze, habe den Auftrag in Höhe von 859 Millionen Euro an eine Arbeitsgemeinschaft vergeben, teilte das Amt für Bundesbau in Mainz am Mittwoch mit.