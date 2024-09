Die Artillerieschule in Idar-Oberstein ist bundesweit einmalig. Dort wird in verschiedenen Lehrgängen zentral ausgebildet. Auch etliche ukrainische Soldaten waren schon dort.

Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister, gibt beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US Air Base Ramstein ein Pressestatement. (zu dpa: «Verteidigungsminister Pistorius in Artillerieschule») Foto: Andreas Arnold/DPA

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld. Nach der Begrüßung durch den Leiter der Artillerieschule, Oberst Olaf Tuneke, begleitete der Minister Abschnitte der Ausbildung, unter anderem an der Panzerhaubitze 2000. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeitenden am Standort, wie die Bundeswehr mitteilte.

In der Artillerieschule werden seit Mai 2022 auch ukrainische Soldaten für die Bedienung der Panzerhaubitze 2000 und des Raketenwerfers Mars II geschult. Bisher seien bereits «weit über 100» ukrainische Soldaten für die Systeme ausgebildet worden, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Derzeit finde dort keine Ausbildung statt, sie werde künftig aber wieder anlaufen.

Idar-Oberstein ist die zentrale Ausbildungsstätte der Bundeswehr für die Artillerietruppen. Die 1956 gegründete Einrichtung bildet Offiziere, Anwärter und Unteroffiziere in verschiedenen Lehrgängen aus. Die Artillerie unterstützt Kampftruppen des Heeres. Zu ihren Hauptwaffensystemen gehören die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer Mars II.

Bis zu 500 Lehrgangsteilnehmer pro Jahr

Deutschland hatte jüngst angekündigt, die Ukraine mit zwölf weiteren Panzerhaubitzen 2000 im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Die ersten sechs sollen noch dieses Jahr geliefert werden, die weiteren sechs dann 2025 folgen, hatte Pistorius gesagt.

Die Artillerieschule zähle im Jahr bis zu rund 500 Lehrgangsteilnehmer, sagte der Sprecher. Am Montag waren knapp 100 vor Ort – für einen Teil eines Offizier-Lehrgangs und eine Feldwebel-Ausbildung.

Die Artillerieschule steht vor massiven Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), hatte in ihrem Bericht 2022 die von der Artillerieschule genutzte Kaserne als «trauriges Paradebeispiel für den schlechten Zustand von Liegenschaften der Bundeswehr» bezeichnet.

Die Arbeiten seien angelaufen, sagte ein Sprecher vor Ort. In den nächsten Jahren sollen rund 150 Millionen Euro investiert werden.