Saarbrücken

Versuchter Totschlag an Demenzkranker: Urteil rechtskräftig

Das Urteil gegen einen 80-Jährigen wegen versuchten Totschlags an seiner an Demenz leidenden Ehefrau ist rechtskräftig. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Saarbrücken am Dienstag mit.