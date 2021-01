Saarbrücken

Versuchter Mord in fünf Fällen: Anklage gegen Krankenpfleger

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes in fünf Fällen hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen einen Krankenpfleger erhoben. Der heute 29 Jahre alte Mann soll 2015/16 in Völklingen und Homburg auf Intensivstationen beschäftigt und Patienten nicht verordnete und medizinisch nicht indizierte herz- und kreislaufwirksame Medikamente verabreicht haben, wie die Justiz in der saarländischen Landeshauptstadt am Freitag mitteilte. Die erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Patienten und deren Tod soll der Deutsche billigend in Kauf genommen haben.