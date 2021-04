Boppard

Versuchter Einbruch: Fahndung mit Hubschrauber und Hund

Mit einem Hubschrauber und einem Spürhund hat die Polizei nach einem versuchten Einbruch in eine Kita in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) nach dem Täter gefahndet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge den zunächst unbekannten Mann am Dienstagabend bei seinem versuchten Einbruch in die Kindertagesstätte gestört. Die anschließende Fahndung blieb demnach ohne Erfolg. Der Täter sei flüchtig, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.