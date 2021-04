Hütschenhausen

Versuchte Geldautomatensprengung: Täter flüchten ohne Beute

Unbekannte haben in Hütschenhausen (Landkreis Kaiserslautern) am frühen Donnerstagmorgen versucht, den Geldautomaten einer Bankfiliale zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Automat der Sprengung nach ersten Erkenntnissen stand. Die Täter machten demnach keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem Auto, mit dem die Täter in Richtung Autobahn geflüchtet sein sollen.