Jockgrim

Versuchte Geldautomatensprengung in der Südpfalz

Unbekannte Täter haben am Donnerstag im Landkreis Germersheim versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Untersuchungen am Tatort in Jockgrim dauerten noch an, teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) in Mainz mit. Zu Einzelheiten – etwa zum möglichen Schaden am Gebäude – könnten bisher keine Angaben gemacht werden, sagte ein LKA-Sprecher.