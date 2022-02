Daun

Versuchte Geldautomatensprengung in Daun: Täter flüchtig

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten auf einem Parkplatz eines Geschäfts in Daun (Landkreis Vulkaneifel) zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Montagmorgen eine Explosion in dem Ort zu hören. Die Täter flüchteten demnach vom Tatort. Inwiefern die Sprengung erfolgreich war, war bislang unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an, wie es hieß.