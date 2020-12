Archivierter Artikel vom 07.06.2020, 10:50 Uhr

Koblenz

Verstöße gegen Corona-Verordnungen in Koblenzer Innenstadt

In der Koblenzer Innenstadt ist es zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hielten am Samstagabend zwischen 18.00 und 22.00 Uhr etwa 200 bis 250 Personen den Mindestabstand nicht ein. Es habe sich bei dem Vorfall nicht um eine organisierte Versammlung gehandelt, sondern um mehrere Gruppen von Altstadtbesuchern.