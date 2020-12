Archivierter Artikel vom 21.03.2020, 11:20 Uhr

Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Polizei im Saarland hat erste Verstöße gegen die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verfügte Ausgangsbeschränkung festgestellt. In der Nacht zu Samstag habe es etwa 20 Verstöße gegeben, berichtete ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es habe sich meist um Jugendliche gehandelt, die sich versammelt hätten. Sie seien größtenteils uneinsichtig gewesen. Die Grüppchen hätten dann aber aufgelöst werden können, teilte der Sprecher weiter mit. Im Lauf des Tages seien zunächst keine weiteren Verstöße registriert worden. Kontrollen an öffentlichen Orten will die Polizei „im Rahmen der Möglichkeiten“ durchführen.