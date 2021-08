Berlin/München

Versicherer erwarten über fünf Milliarden Euro Flutschäden

Die deutschen Versicherer erwarten nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nunmehr Ausgaben von über fünf Milliarden Euro. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass der versicherte Gesamtschaden sich am oberen Rand seiner Schätzung von 4,5 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro bewegen wird. Das sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Mittwoch in Berlin.