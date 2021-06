Ludwigshafen

Verschoben: Festival des deutschen Films startet im Herbst

Die Veranstalter im pfälzischen Ludwigshafen haben das Festival des deutschen Films um eine Woche auf den 1. bis 19. September verschoben. „Denn es zeichnet sich ab, dass der 1. September eine Art Stichtag werden könnte, ab dem Veranstaltungen wieder in noch stärkerem Maße weitestgehend unabhängig von den Maßnahmen der Pandemie stattfinden können“, teilten die Organisatoren am Montag mit. Ursprünglich sollte die 17. Ausgabe vom 25. August an laufen.