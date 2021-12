Verschenkte Punkte: Saarbrücken ist frustriert

Saarbrücken (dpa/lrs) – So hatten sie sich den Jahresabschluss beim 1. FC Saarbrücken nicht vorgestellt. Die drei Punkte gegen den Drittliga-Letzten und Aufsteiger TSV Havelse waren fest eingeplant, doch beim 2:2 (1:0) reichte es für die Saarländer nur zu einem Zähler. „Letztendlich haben wir uns dieses Unentschieden selber zuzuschreiben. Wir haben vorher davor gewarnt, dass Havelse sehr gut umschalten kann“, sagte Co-Trainer Bernd Heemsoth, der den gelbgesperrten Uwe Koschinat vertrat. Mit Blick auf die beiden Gegentore durch Fynn Lakenmacher kritisierte Heemsoth: „Das darf uns einfach nicht passieren.“

Saarbrücken hätte mit einem Sieg mit Eintracht Braunschweig und damit punktemäßig mit einem Aufstiegsplatz gleichziehen können. „Wir haben uns heute mehr vorgenommen. Wir hätten hier liebend gern die drei Punkte mitgenommen. Alles in allem müssen wir am Ende fast noch zufrieden sein mit dem Punkt“, kommentierte Julian Günther-Schmidt, der für den 2:2-Ausgleich sorgte, bei Magentasport. In der ersten Halbzeit hatte Tobias Jänicke den Führungstreffer erzielt.

Die Jahresbilanz fällt trotzdem positiv aus. „Im Endeffekt können wir jetzt zu dem Zeitpunkt auch mit 34 Punkten sehr zufrieden sein“, sagte Günther-Schmidt. Das neue Fußballjahr beginnt direkt mit Gastspielen in Osnabrück und in Duisburg, bevor Ende Januar auch noch eine Auswärtspartie bei Tabellenführer Magdeburg wartet. Koschinat kann dann nach abgesessener Sperre wieder auf der Bank des Aufstiegsanwärters sitzen.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-439507/2