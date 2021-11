Kaiserslautern

Verschärfte Regeln beim letzten Lautern-Heimspiel des Jahres

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss beim letzten Heimspiel des Jahres am 4. Dezember gegen Viktoria Köln die Corona-Schutzvorgaben für die Stadionbesucher wieder verschärfen. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Grund ist die neue 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Die Partie gegen Köln findet zwar weiter unter der 2G-Regel statt, für die Fans gilt aber unter anderem wieder eine Maskenpflicht im Umlauf und den Fanhallen des Fritz-Walter-Stadions. Es dürfen allein medizinische Masken verwendet werden, die nur am Platz oder beim Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden dürfen.