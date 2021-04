Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 11:10 Uhr

Koblenz/Saarbrücken

Verschärfte Einreiseregeln aus Moselle: ÖPNV wird ausgesetzt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts der verschärften Einreiseregeln aus dem französischen Gebiet Moselle nach Deutschland wird der grenzüberschreitende öffentliche Personennahverkehr zum Saarland an diesem Dienstag (0.00 Uhr) ausgesetzt. Das kündigte das saarländische Verkehrsministerium am Montag in Saarbrücken an. Mit der Einstufung des Departments Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet ab Dienstag trete bei Bus und Bahn ein Beförderungsverbot von Personen aus dem Gebiet nach Deutschland in Kraft.