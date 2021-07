Kindenheim

Verpuffung in Wohnhaus beim Hantieren mit Chemikalien

Die Verpuffung in einem Wohnhaus in Kindenheim (Kreis Bad Dürkheim) ist vermutlich beim Hantieren mit Chemikalien ausgelöst worden. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Neustadt/Weinstraße am Donnerstag gemeinsam mit. In dem Einfamilienhaus seien 20 selbst hergestellte Sprengsätze sowie 27 Cannabispflanzen sowie weitere Setzlinge entdeckt worden.