Oberlahr/Straßenhaus

Verpuffung in Glasveredelungsbetrieb: Technisches Problem

Nach einer Verpuffung in einem Glasveredelungsbetrieb in Oberlahr (Kreis Altenkirchen) geht die Polizei von einem technischen Problem als Ursache aus. „Eine Brandstiftung schließen wir aktuell aus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.