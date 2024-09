Eine Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Verpuffung in Eichen: Mann weiter in kritischem Zustand»)

Eine Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Verpuffung in Eichen: Mann weiter in kritischem Zustand») Foto: Friso Gentsch/DPA

Anzeige

Eichen (dpa/lrs). Der bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Eichen (Landkreis Altenkirchen) verletzte Mann befindet sich weiterhin in einem sehr kritischen Zustand. Der 35-Jährige habe Brandverletzungen erlitten und müsse in einer Klinik behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Außer ihm wurde niemand verletzt.

Es steht laut Polizeiangaben weiterhin im Raum, dass die Verpuffung durch einen unsachgemäßen Umgang mit einer Gasflasche zustande kam. Ein Gutachter soll nun zur Ermittlung der Unglücksursache hinzugezogen werden.

Laut Angaben der Polizei müsse eine stark beschädigte Treppe in dem Wohnhaus abgesichert werden. Danach sollen die Wohnungen wieder genutzt werden können.