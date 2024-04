Verpuffung beim Grillen: Zwei Männer verletzt

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Ein 17 und ein 18 Jahre alter Mann sind im Mainzer Volkspark nach einer Verpuffung an einem Grill verletzt worden. Der 17-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte ein weiterer 17-Jähriger am Samstag flüssigen Brandbeschleuniger auf die Grillkohle gespritzt. Durch die Verpuffung habe die Kleidung der zwei in der Nähe stehenden jungen Männer Feuer gefangen. Der 18-Jährige erlitt demnach Verbrennungen im Gesicht und an der Hand. Er konnte den Angaben zufolge noch rechtzeitig seinen in Brand geratenen Pullover ausziehen. Bei dem 17-Jährigen geriet die Bekleidung so sehr in Brand, dass die Flammen erst erloschen, als er am Boden lag, wie es hieß.

Pressemitteilung Polizei