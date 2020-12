Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 17:20 Uhr

Offenbach

Vernebelter Valentin: Wetter in Rheinland-Pfalz trocken und wolkig

Die neue Woche bringt trübes und meist trockenes Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Zwar bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) recht mild – doch vor allem am Montag und Dienstag gibt es mancherorts viele Wolken und Nebel. Ursache dafür ist das Hochdruckgebiet „Valentin“, wie der DWD am Sonntag in Offenbach mitteilte.