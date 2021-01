Kamp-Bornhofen

Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt

In der Burg Sterrenberg, einer der beiden sogenannten Feindlichen Brüder, ist nach Angaben von Experten die vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt worden. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sprach am Freitag in der mittelalterlichen Wehranlage oberhalb von Kamp-Bornhofen von einem „sensationellen Fund“.