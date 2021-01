Kamp-Bornhofen

Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt

Bei der Burg Sterrenberg, einer der beiden sogenannten Feindlichen Brüder, ist nach Behördenangaben die vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt worden. Bereits in dem Dokument „capella in castro Sterinberg“ von 1322 im hessischen Staatsarchiv werde die romanische Kapelle oberhalb von Kamp-Bornhofen erwähnt, teilte das rheinland-pfälzische Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.