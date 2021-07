Mainz

Vermittlungsgespräche zum Konflikt im Busgewerbe gestartet

In dem seit mehr als zwei Jahren andauernden Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe haben Vermittlungsgespräche begonnen. „Zur Stunde finden in Frankfurt am Main Mediationsgespräche zwischen den Tarifparteien statt“, sagte Mobilitätsministerin Anne Spiegel am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag. Daran seien auch Vertreter ihres Ministeriums beteiligt, um eine Einigung herbeizuführen.