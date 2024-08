Vermisster Schwimmer tot aus Binsfeldsee geborgen

Am Samstagabend geht ein Mann im Binsfeldsee schwimmen – und ist dann verschwunden. Lange suchten Einsatzkräfte nach ihm.

Anzeige

Speyer (dpa/lrs). Der vermisste Schwimmer im Binsfeldsee in Speyer ist nach einer langen Suchaktion tot geborgen worden. Die Leiche des 40-Jährigen wurde laut Polizei am Mittag unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, der DLRG, der Feuerwehr sowie des THW aus dem See gehoben.

Laut Zeugenaussagen sei der Mann am Samstagabend schwimmen gewesen und danach nicht wieder aufgetaucht, hieß es von der Polizei. Der Binsfeldsee war während der Suche für Badegäste gesperrt. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.