Nieder-Olm

Vermisster 87-Jähriger tot aufgefunden

Ein 87-jährige Vermisste aus Nieder-Olm im Landkreis Mainz-Bingen ist am Montagnachmittag tot aufgefunden worden. Freiwillige Helfer fanden den Verstorbenen im Bachlauf der Selz, wie das Polizeipräsidium Mainz am Montag mitteilte. Zuvor waren unter anderem Polizeihubschrauber, Wärmebilddrohnen und Spürhunde im Einsatz gewesen, um den seit Samstagabend vermissten Mann zu finden. Die Kriminalpolizei in Mainz ermittelt nun zu den Umständen, die zum Tod des 87-Jährigen geführt haben.