Saarburg

Vermisste Kinder nach stundenlanger Suche gefunden

Drei vermisste Kinder sind in Saarburg (Kreis Trier-Saarburg) nach stundenlanger Suche gefunden worden. Einsatzkräfte hätten die zwei Mädchen und den Jungen im Alter zwischen elf und zwölf Jahren am Dienstagabend mitten im Wald entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Mittag seien die Kinder zuletzt an ihrer Schule gesehen worden. Aufgrund der kalten Temperaturen hätten die Beamten umgehend die Suche begonnen. Dank Zeugenhinweisen fanden die Einsatzkräfte die vermissten Kinder frierend auf einer Bank in der Nähe einer Schutzhütte.