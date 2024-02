Vermisste auf Feld bei Krickenbach tot aufgefunden

ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. Foto: David Inderlied/dpa

Krickenbach (dpa/lrs) – Jugendliche haben beim Spielen auf einem Feld bei Krickenbach (Landkreis Kaiserslautern) eine Leiche gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei der Toten um eine 86-jährige Frau, die seit fünf Tagen im saarländischen Heusweiler vermisst wird. In der Nähe des Fundorts habe auch das Auto der Verstorbenen gestanden. Die genaue Todesursache steht der Polizei zufolge noch nicht fest. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher aber keine. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Ob eine Obduktion vorgenommen werde, sei noch unklar.

Polizeimeldung