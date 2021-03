Trier/Kaiserslautern/Mainz

Vermehrte Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte

Viele Katholiken in Rheinland-Pfalz kehren derzeit der Kirche den Rücken. Es gebe gerade vermehrt Nachfragen nach Terminen, um den Austritt aus der Kirche zu erklären, teilt die Stadt Kaiserslautern mit. Es seien bereits etliche Termine für den April und auch schon für den Mai vergeben, sagt eine Sprecherin. Auch in Ludwigshafen heißt es: „Es rufen sehr viele Leute an. Deutlich mehr als früher.“