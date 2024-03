Verlorene Kakaobohnenschalen auf Autobahn

Völklingen (dpa/lrs) – Rund zwei Tonnen verlorene Kakaobohnenschalen haben im Saarland auf der Autobahn 8 bei Heusweiler für stundenlange Reinigungsarbeiten gesorgt. Die fetthaltigen Schalenreste hätten in Verbindung mit der Nässe eine extrem rutschige, schlecht zu reinigende Schicht auf der Asphaltdecke erzeugt, teilte die Polizei in Völklingen am Sonntag mit. Ein Lastwagen hatte die Fracht am Samstag durch die geöffnete Heckklappe verloren. Die Verunreinigung habe sich in Höhe der Anschlussstelle Schwarzenholz über beide Richtungsfahrbahnen und den Abfahrtsbereich erstreckt. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern sei es nicht gekommen, hieß es.

