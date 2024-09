Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Verletzter bei Messerangriff in Zweibrücken»)

Foto: Friso Gentsch/DPA

Zweibrücken/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff vor einem Lokal in Zweibrücken ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 38-Jähriger wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll einen 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer verletzt haben. Zuvor sollen mehrere Menschen vor dem Lokal in Streit geraten sein. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige flüchtete zunächst, die Polizei nahm ihn aber später fest. Er soll nun einem Richter vorgeführt werden, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheidet.

Mitteilung Polizei