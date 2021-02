Bitburg

Verletzte Frau greift Polizisten und Rettungssanitäter an

Eine 33-jährige Frau hat in Bitburg (Kreis Bitburg-Prüm) am Dienstagabend Rettungssanitäter und Polizisten angegriffen. Zeugen hatten die Polizei gerufen und eine Frau mit schweren Gesichtsverletzungen im Stadtgebiet von Bitburg gemeldet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Als die Rettungskräfte der Frau helfen wollten, habe sie diese unmittelbar angegriffen. Ein Rettungssanitäter sei dabei von Schlägen verletzt worden. Die Polizei habe die Angreiferin überwältigen können. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum die Frau im Gesicht verletzt war, sei Teil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Grund für den Angriff war zunächst nicht bekannt. Die Frau müsse nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizei und Rettungsdienste rechnen.