Verletzte Beifahrerin nach Unfall mit mehreren Autos

Ein Autofahrer hat am Freitagmittag auf einer Straße in Wittlich zu spät gebremst und durch die Kollision mit einem Auto weitere Fahrzeuge beschädigt. Dabei verletzte sich eine Mitfahrerin leicht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog auf der Straße in Wittlich zuerst ein Wagen links auf einen Parkplatz ein. Zwei Autos dahinter bremsten noch rechtzeitig, der Unfallverursacher im vierten Wagen hingegen reagierte zu spät. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 12 000 Euro.