Verletzte bei Streit in Asyleinrichtung – eine Festnahme

Anzeige

Speyer (dpa/lrs). In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende des Landes in Speyer ist es am Montag zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen. Schwer verletzt worden sei aber niemand, sagte eine Polizeisprecherin. Der Aggressor sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Einzelheiten waren zunächst unklar. Der Mann habe in der Einrichtung gewohnt, wie alt er ist und welcher Nationalität er angehört, stand zunächst nicht fest. Auch nicht, warum er am Nachmittag auf Mitbewohner losgegangen sei und womit.