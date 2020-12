Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 14:00 Uhr

Speyer

Verletzte bei Auseinandersetzungen in Asylunterkunft

In einer Aufnahmestelle für Asylsuchende in Speyer sind Bewohner mehrfach aneinandergeraten. Sieben Menschen wurden insgesamt verletzt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Demnach kam es am Freitag kurz nach Mitternacht zu einer „körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnergruppierungen“. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden. „Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch die angegriffene Gruppe, bestehend aus sieben Asylsuchenden, angetroffen werden“, berichteten die Beamten. Die mutmaßlichen Täter konnten laut Polizei noch am Vormittag ermittelt werden.