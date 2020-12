Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 09:00 Uhr

Neustadt

Verlagerung der Weinlese in kühlere Nachtstunden

Die Weinlese in Rheinland-Pfalz wird zunehmend vom Tag in die kühleren Nachtstunden verlagert. „Nachdem sich die Lesezeitpunkte in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne verschoben haben, nehmen auch die warmen Tage während der Weinlese zu“, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Der diesjährige September werde mit seinen konstant hohen Temperaturen bis zu mehr als 30 Grad sicher wieder zu den wärmsten seit jeher zählen. „Zuletzt hatten wir 2016 einen der heißesten September.“