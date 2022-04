Lohnsfeld

Verkehrsunfall mit Linienbus in der Nordpfalz

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Linienbus im Donnersbergkreis sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie waren in einem Kleinwagen unterwegs, der am Donnerstagnachmittag von dem Busfahrer übersehen wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich, als der Bus auf die Landstraße 390 einbog. Die Fahrerin des Kleinwagens konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die Seite des Busses. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Auch der Linienbus wurde erheblich beschädigt. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.