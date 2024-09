Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (zu dpa: «Verkehrsunfall an Ampel: Fußgänger von Pkw erfasst»)

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer übersah am Sonntagabend ein älteres Ehepaar, das gerade die Fahrbahn im Bereich einer Ampelanlage überqueren wollte. Beide wurden schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war die Ampelanlage am Abend abgeschaltet – mutmaßlich also auch zum Unfallzeitpunkt.