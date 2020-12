Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 21:50 Uhr

Dierdorf

Verkehrsunfall: A3 Richtung Frankfurt zeitweise gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Freitagabend bei Dierdorf zeitweise komplett gesperrt worden. Wie die Polizei Montabaur mitteilte, war ein Auto gegen 19.30 Uhr bei dem Versuch, einem unvermittelt auf die linke Spur wechselnden Wagen auszuweichen, mit hoher Geschwindigkeit links in die Leitplanke gefahren. Danach sei das Auto rund 300 Meter weiter geschleudert und schließlich auf dem rechten Fahrstreifen entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen gekommen.